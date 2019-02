Loto : les résultats du tirage du lundi 25 février 2019

publié le 25/02/2019 à 23:22

Le jackpot n'a pas été gagné. Aucun joueur n'a trouvé la combinaison gagnante lors du tirage du Loto du lundi 25 février 2019. Pour remporter les 4 millions d'euros mis en jeu aujourd'hui, il fallait choisir les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 7 37 38 44 48 et le numéro chance 7..



Aucun joueur n'a trouvé les cinq bons numéros sans le numéro chance. En revanche, 48 joueurs ont trouvé les quatre bons numéros et le numéro chance et repartent avec 1.000 euros. 181 chanceux ont coché les quatre bons numéros sans le numéro chance et remportent 500 euros.



Les 10 codes gagnants à 20.000 euros étaient : A 1155 6066, J 3818 3823, O 2415 6017, P 3526 8298, Q 1765 2471, Q 4947 7534, R 2639 7097, R 3329 7084, S 2510 7376, W 0926 608405, T 8722 8794, U 4783 5650, V 3722 4561

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 27 février 2019. Un jackpot de 5 millions d'euros sera mis en jeu à cette occasion par la Française des jeux.