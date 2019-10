Loto : les résultats du tirage du lundi 14 octobre

publié le 14/10/2019 à 23:36

Les résultats sont tombés. Pour remporter la mise ce lundi 14 octobre 2019, il fallait choisir les cinq bons numéros : 6 - 16 - 18 - 24 - 48 et le numéro chance 9.

Personne n'a trouvé la combinaison gagnante et n'a eu la chance de remporter la jolie somme de 2 millions d'euros. Deux chanceux ont réussi à trouver les cinq bons numéros et empoche 100.000 euros. 36 joueurs ont coché les 4 numéros et le numéro chance. Ils touchent 1.000 euros. 331 personnes sont parvenues à trouver les 4 numéros et ont gagné 500 euros.

Les dix codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : C 4679 3966, E 6211 5600, G 1781 1811, K 1366 3336, K 6974 3188, L 2061 6221, O 2474 0744, O 4435 7780, O 7011 1752, T 3684 7131.

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 16 octobre avec à la clé une cagnotte de 3 millions d'euros.