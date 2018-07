Loto : les résultats du lundi 30 avril

publié le 30/04/2018 à 22:21

Personne n'a remporté la cagnotte de 8 millions d'euros en jeu dans ce tirage du lundi 30 avril 2018. Pour décrocher le jackpot, il convenait de cocher les 5 bons numéros et le numéro chance, soit la grille suivante : 7 - 36 - 43 - 48 - 49 et le numéro chance, le 7.



Un joueur a trouvé les 5 bons numéros sans le numéro chance et remporte 100.000 euros. 46 joueurs ont trouvé les 4 bons numéros et le numéro chance. Ils remportent ainsi 1.000 euros. 193 joueurs repartent avec 500 euros pour avoir trouvé les quatre bons numéros sans le numéro chance.

Les 10 codes gagnants à 20.000 euros sont les suivants : B 9519 2486, D 3647 6395, E 7823 6091, J 7285 4225, L 1505 7069, M 2070 1492, M 2353 4866, N 4387 9756, Q 0553 6573, R 3332 7695

Le prochain tirage aura lieu le mercredi 2 mai 2018. Une cagnotte de 9 millions d'euros sera mise en jeu à cette occasion par la Française des jeux.