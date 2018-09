Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

*Le chant, nouvelle pratique 'bien-être' ? Invitée : Anne Leblanc – Thérapeute de la voix chantée et parlée. Sans compter les dernières applis qui vous changent la vie, les initiatives locales vers lesquelles vous tourner, les bons plans , les astuces …

*Tout se loue ! Décryptage d'une nouvelle tendance qui aiderait à faire des économies... Invitée :au téléphone , Sabine Disseaux , fondatrice du site louerdehors.fr *Comment faire revenir les petites bêtes indispensables dans nos jardins ? Invité : Xavier Matthias , Maraîcher bio et auteur de « Faire progresser son jardin en permaculture » (Collection « Je passe à l’acte »- Editions Acte Sud)

Locs, jardinage, cuisine de grands-parents, chant : émission du 08 septembre

"Nous Voilà Bien !" permet de faire le point et informe sur tous les moyens novateurs à disposition pour faciliter la vie et la rendre plus douce. RV le samedi à 9h15 sur RTL !

