Les sages donnent raison à Murielle Bolle

publié le 19/11/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel







A la Une, après la décision du conseil constitutionnel qui considère que les droits fondamentaux de Murielle Bolle, mineure en 1984, n’ont pas été respectés lors de la garde à vue dans laquelle elle accusait Bernard Laroche d’avoir enlevé le petit Grégory : Quelle sont les conséquences de cette décision sur le dossier ? On en parle avec Me Jean-Paul Tessonnière, l’avocat de Murielle Bolle et avec le colonel Etienne Sesmat qui a dirigé l’enquête à l’époque



Nos invités

Me Jean-Paul Teissonnière du barreau de Paris, avocat de Murielle Bolle, Le colonel honoraire Etienne Sesmat, qui a dirigé l’enquête de gendarmerie en 1984, Christophe Dubois, journaliste, co-auteur (avec Pierre Hurel) de la première série-documentaire sur l’affaire Grégory: « La malédiction de la Vologne », une série de 5 épisodes qui sera diffusée sur France 3 à partir du 5 décembre à 21 heures.