Le tantrisme peut-il changer notre sexualité ?

publié le 07/12/2018 à 07:00

Pratique mêlant sexualité et spiritualité, le tantrisme (né en Inde) se fonde sur l'unité des corps et l'amplification des sens. La connexion entre les deux partenaires est ici recherchée et l'orgasme n'est pas une finalité en soi. Cette sexualité peut s'apparenter à une forme de méditation. Celle-ci permet de savourer l'instant présent dans une atmosphère propice à la montée du désir et à l'exploration sensorielle. Peut-on tous pratiquer le tantrisme ? Est-ce facile de s'y mettre ? Le plaisir est-il vraiment décuplé ?

Invités

- Damien Mascret, sexologue et journaliste au Figaro Santé

- Michèle Larue, journaliste et auteur de Osez le sexe tantrique et L'art du massage tantrique et cachemirien (Editions la Musardine)

L'art du massage tantrique et cachemirien (Editions la Musardine)

Osez le sexe tantrique

