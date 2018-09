publié le 18/09/2018 à 09:30

"Magnifique !" C'est Michel Drucker, imité par Laurent Gerra, qui fait son apparition dans les studios de RTL. "Alors comme ça maintenant, vous arrivez dans le studio en sautant d'une liane ?", lui demande Mademoiselle Jade.



"Je tiens une forme olympique. Installez-moi une piscine et je vous fais Johnny Weissmuller !", clame le journaliste. "On comprend mieux pourquoi vous avez posé escaladant la façade des studios de la rue Cognacq-Jay à la une de Paris-Match", lui fait remarquer son interlocutrice.

"Et la photo où je lève de la fonte, il faut en parler aussi ! Mimi et ses altères, magnifique !", poursuit Michel Drucker, toujours imité par l'humoriste. "Tenez, regardez, je vais soulever la chaise d'Yves Calvi avec Yves Calvi dessus et un seul doigt", prévient-il, avant de s'exécuter.

"Oh la la ! Attention quand même. Yves Calvi est dans les airs. Et vous, Michel, vous risquez de vous faire un lumbago", l'avertit Mademoiselle Jade. Réponse de l'intéressé : "Un lumbago, vous plaisantez ? J'ai un dos en titane ! Magnifique, le titane : incassable ! Vous allez voir : je vais mettre des briques dessus et vous allez les casser à coup de barre à mine, je sentirai rien". Et d'ajouter : "La santé de Mimi, magnifique !"