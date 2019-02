La tuerie de Montfort

publié le 04/02/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 mai 1999, monsieur Van Hulst, son épouse, sa belle-soeur et son beau-frère, tous néerlandais, sont assassinés à La Boupillère, une grosse ferme isolée proche du village de Monfort dans le Gers, à une quarantaine de kilomètres d’Auch. Les van Hulst ont acheté cette maison un an auparavant, en prévision de leur retraite. Ils la rénovent petit à petit, aidé par un peintre en bâtiment d’origine tunisienne, Kamel ben Salah, qui habite le village voisin.





Le vendredi soir, un couple également néerlandais trouvent porte close alors qu’ils ont été invités à dîner. Inquiet d’être sans nouvelles de leurs amis, ils reviennent à la Boupillère le lendemain samedi et découvrent un véritable carnage ! Les quatre retraités ont vécu un calvaire.



Les meurtres ont eu lieu dans des pièces différentes : Artie Van Hulst a été abattu d'un coup de fusil à bout portant dans l'atelier, sa femme et sa belle-soeur, ligotées et bâillonnées dans deux chambres différentes, ont été égorgées à l'arme blanche, et son beau-frère, Jo Nieuwenhuis, a été torturé et lardé de onze coups de couteau dans la cuisine. La maison a été fouillée puis soigneusement refermée, les trois voitures rangées dans le garage, et la chaîne fermant la propriété tirée afin, de laisser croire que les Van Hulst étaient retournés en Hollande.





Nous revenons ce soir sur l’enquête de gendarmerie qui a réuni un faisceaux d’éléments accablants pour le peintre tunisien Kamel Ben Salah, condamné à perpétuité à Auch en 2002, puis en appel à Bordeaux, l’année suivante. Mais il reste de nombreuses zones d’ombre, des questions encore sans réponse. Kamel Ben Salah se dit victime d’une erreur judiciaire, nous faisons le point avec nos invités ...



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Le général François Daoust, A l'époque, chef de division criminalistique, Maître Jacoba De Jongh-Dunand du barreau de Paris, avocate des parties civiles, Patrick Téjéro, correspondant RTL à Toulouse, avait suivi l’affaire pour l’antenne, Maître Edouard Martial du barreau de Toulouse, avocat de Kamel Ben Salah. Vingt ans après, il pense toujours qu’un innocent dort en prison.