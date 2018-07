La marque de cosmétique Bourjois, pionnière du droit de vote des femmes

publié le 25/07/2016 à 14:00

29 avril 1945, les femmes votent enfin en France, lors d’élections municipales. Ce changement était réclamé depuis des années dans la société française. Une marque y participe, la marque de maquillage Bourjois. Le combat pour le droit de vote des femmes était déjà particulièrement présent en France 10 ans plus tôt, en 1936, quand le front populaire accède au pouvoir.



"Le front populaire, c’est l’arrivée de la gauche au pouvoir avec de grandes réformes sociales et parmi ce gouvernement arrivent des femmes ministres. Elles vont se présenter devant des députés, des sénateurs alors qu’elles-mêmes n’ont pas le droit de vote", explique Anne-Sarah Moalic, docteur en histoire contemporaine. Et pourtant le droit de vote est réclamé en cette année 1936, jusque dans les publicités de la marque Bourjois.

"C’est quelque chose d’un peu à la mode, la plupart des femmes sont pour, les hommes progressistes sont pour. Et Bourjois l’utilise. Ça leur permet de montrer qu’ils sont à l’écoute de la société dans laquelle ils existent", analyse la spécialiste. Dans ses affiches publicitaires, Bourjois met même en scène le droit de vote des femmes.

Bourjois va inscrire la possibilité du maquillage pour les femmes dans la société Anne de Marnhac historienne de la beauté Partager la citation





"Cette réclame, elle est en noir et blanc, une Marianne coiffée d’un bonnet phrygien, Bourjois annonce que son égérie votera, que la femme votera. Eh bien cette image elle fait le tour de toutes les gazettes de l’époque", indique Anne de Marnhac historienne de la beauté. Au même moment les féministes comme Louise Weiss, multiplient les actions pour se faire entendre. "Louise Weiss décide d’aller distribuer des bouquets de myosotis parce que ça veut dire ne m’oubliez pas dans le langage des fleurs et d’un autre côté au Sénat, elles vont jeter des paires de chaussettes avec une petite étiquette qui explique que même si les femmes votaient elles continueraient à repriser les chaussettes des hommes", explique Anne de Marnhac.



Le lien entre l’émancipation des femmes et la marque Bourjois remonte même aux débuts de la marque.

Fin du XIXe siècle, les fards à joue, fards à paupière, rouges à lèvres et parfums pour mouchoirs se démocratisent. "Bourjois va inscrire la possibilité du maquillage pour les femmes dans la société. C’était participer à un changement. Il y a un passage dans Proust, le maquillage est réservé aux comédiennes mais aussi dans la rue pour racoler", ajoute la spécialiste. Bourjois se revendique même l’ami des femmes en 1898 avec le tout premier kit de maquillage de poche. En arrière-plan déjà, l’idée d’une femme qui voyage et peut se faire belle quand elle le veut.