publié le 08/10/2019

Non, les jeunes n'ont pas l'exclusivité de la consommation de drogue. Tout aussi dangereuse et destructrice, celle des adultes est plus discrète. Surmonter un mal-être, tenir face à la pression du quotidien, quand les enfants sont couchés ou à l'école... On est fait pour s'entendre met en lumière un phénomène dont on entend jamais parler.

Pourquoi la consommation de drogue des adultes est-elle taboue ? Que vivent-ils au quotidien ? Comment sortir de cette addiction ?

Invité.e.s

- Rose, auteure, compositrice-interprète. Retrouvez son nouvel album et son livre Kérosène (éditions Ipanema)

- Jean-Pierre Couteron, psychothérapeute exerçant dans un CSAPA (Centres de Soins d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie). Auteur de Aide-mémoire - Addictologie (Editions Dunod).

