L'Inra lance un appel pour repérer les frênes malades

La calarose, c'est une mort silencieuse qui se propage d'arbre en arbre. Dans la forêt du Neuhof, à Strasbourg, il faut lever les yeux vers la cime des frênes pour comprendre ce qui se passe. Adrien Scherer est conservateur de la réserve naturelle : "On a une toute petite partie toute sèche tout en haut de l'arbre", explique-t-il. Dans cette forêt où les frênes représentent plus de la moitié des arbres, c'est une catastrophe. "Tous les arbres sont touchés", poursuit-il.





Cet hiver, les bûcherons ont procédé à l'abattage de centaines d'arbres. "Les arbres où on a des traits rouges, c'est les arbres qui ont été désignés comme potentiellement dangereux et qui pourraient tomber sur le chemin", explique le conservateur. Dans cette forêt, traversée par plus de 70 km de chemins officiels et au moins autant de raccourcis, impossible d'en voir le bout. Les voies principales sont sécurisées mais beaucoup de chemins resteront interdits d'accès aux promeneurs tout cet été.



"Je crois qu'on peut se satisfaire déjà des cheminements existant, il n'est pas question de couper tous les arbres pour pouvoirs'aventurer partout en foret", estime Christelle Kohler, adjointe au maire de Strasbourg en charge environnement. Les promeneurs doivent s'y habituer, les frênes resteront une menace pendant plusieurs années



Aucun remède à part la génétique

Aucun remède, le seul espoir c'est la génétique. Mais ces frênes résistants, qui pourraient sauver l'espèce, sont extrêmement rares. En France, c'est l'Inra (Institut national de la recherche agronomique) qui mène le combat. Pour comprendre il faut partir tout au sud de l’Alsace, à deux kilomètres de la frontière suisse. Dans cette pépinière de l'Inra, trois cents frênes sont plantés, et moins d'une dizaine d'entre survivront.



Les survivants sont prélevés par l'Inra puis greffés et testés dans d'autres régions de France pour voir s'ils résistent toujours. L'Inra développe une application pour signaler des arbres malades dans une forêt. Pour la chercheuse de l'Inra Frédérique Santi, "le danger c'est qu'il y a des gens qui décident de couper une parcelle de frênes morts à 98% et du coup les quelques uns qui auraient pu être signalés, s'ils ne sont pas signalés à temps, sont perdus, coupés avec les autres", regrette-t-elle. Avec les randonneurs on découvrira peut être enfin un arbre qui pourra sauver les forêts françaises