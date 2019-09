L'amour et le travail font-ils bon ménage ?

publié le 20/06/2019 à 07:00

Plus qu’un lieu de travail, l'entreprise est un véritable lieu de rencontre, de la simple histoire d'un soir au mariage...



Mais l’amour et le boulot font-ils bon ménage ? A quoi vont être confrontés les collègues, supérieurs et subalternes qui tombent amoureux l’un de l’autre ? Comment se gère une relation à la fois sentimentale et professionnelle ? Quels sont les enjeux en cas de rupture ?

Vous souhaitez témoigner par écrit ou intervenir dans l'émission ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



Invités

- Clémence Lesaq, rédactrice en chef du magazine "Welcome to the jungle" (Trimestriel)

- Damien Mascret, médecin, sexologue et journaliste au Figaro Santé

- Patrick Papazian, médecin sexologue, auteur de Chouchoutez votre vagin co-écrit avec Caroline Michel (Editions Larousse)

Chouchoutez votre vagin (Editions Larousse)