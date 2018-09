publié le 05/09/2018 à 18:26

Il y a le calendrier des vacances scolaires, et puis il y a celui, moins agréables, des dates de paiement des impôts et autres taxes. Ce mois de septembre déjà, il faudra s'être acquitté de l'impôt sur le revenu. La date varie selon qu'on choisisse un règlement non dématérialisé ou par internet. Dans le premier cas, vous avez jusqu'au 17 septembre. Dans le second cas, jusqu'au 22 septembre.



Viendra ensuite le temps de payer la taxe foncière. L'échéance est fixée au 15 octobre pour les paiements non dématérialisés, et au 20 octobre pour les paiements sur internet, effectués sur ordinateur, tablette ou smartphone.

Un mois plus tard, place à la taxe d'habitation et à la contribution à l'audiovisuel public. Le 15 novembre, les personnes payant par courrier devront avoir réglé leur dû. Les contribuables s'acquittant de leur taxe sur internet bénéficient de cinq jours supplémentaires et ont jusqu'au 20 novembre pour procéder au règlement.

La déclaration des revenus toujours d'actualité

Au 1er janvier 2019 entrera en vigueur le prélèvement de l'impôt sur le revenu à la source, finalement maintenu. La date est symbolique, mais c'est le 15 janvier que les choses changent, et dans le bon sens. Les contribuables qui bénéficient de réductions ou de crédits d'impôts vont se voir verser par le fisc un chèque qui peut être important. Il correspondra à 60% de ce qu'auraient dû vous verser les impôts en septembre, pour les frais de garde d'enfants, d'emploi à domicile ou les dons aux œuvres caritatives.



La deuxième étape cruciale aura lieu fin janvier. Le bulletin de paie ou la pension de retraite arboreront de nouvelles lignes, comprenant le taux d'imposition choisi, et un net à payer amputé des impôts.



Au printemps, il faudra toujours faire une déclaration des revenus de l'année précédente, pour corriger d'éventuelles erreurs. Des régularisations, en plus ou en moins, auront lieu au mois de septembre, en même temps que le versement des crédits d'impôts restants. Juste avant cela, vous aurez reçu votre avis d'imposition, qui ne disparaît pas non plus.



Si votre situation change en cours d'année - arrivée d'un enfant, mariage, décès, perte d'emploi ou grosse augmentation de salaires - il vous faudra aller sur le site impots.gouv.fr pour signaler ce changement. Cela est important car le taux d'imposition peut être impacté. Le fisc aura alors trois mois maximum pour transmettre le nouveau taux pour le prélèvement à la source à votre employeur ou caisse de pension. Si vous ne faites rien, la régularisation aura lieu, comme toujours, au moins de septembre.