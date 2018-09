Horticulture : "En 7 ans, on a perdu 5.000 emplois", déplore un professionnel du secteur

publié le 17/09/2018 à 08:25

C'est une petite phrase qui fait réagir et qui heurte. Samedi 15 septembre, Emmanuel Macron a conseillé à un jeune horticulteur qui lui expliquait ne pas trouver d'emploi dans son secteur d'en chercher un dans l’hôtellerie ou la restauration. "Je traverse la rue, je vous trouve un travail", a lancé le chef de l'État.



"Je suis navré que l'on parle de l'horticulture par rapport au problème de chômage. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait plaisir, mais pourtant c'est quelque chose qui nous concerne", déplore François Félix, président de la FNPHP (Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières).



"L'horticulture, c'est une filière qui plait (...) et pourtant c'est une filière qui souffre économiquement depuis plusieurs années", précise-t-il. Aujourd'hui, le secteur représente 3.300 producteurs en France et 18.000 emplois. Mais la situation se dégrade : "en 7 ans, on a perdu 5.000 emplois".

Pour François Félix, le problème réside avant tout dans la formation. "Il y a un travail supplémentaire à faire pour que les formations soient bien en phase avec les besoins des entreprises", souligne-t-il.