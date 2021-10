Handicap :"Depuis que je suis invalide, j'ai l'impression de ne plus avoir de valeur"

Nicolas travaille depuis 15 ans comme animateur périscolaire. Il adore son travail mais est un grand passionné de théâtre qu'il pratique depuis 20 ans. Il pense de plus en plus à tenter sa chance en tant que comédien professionnel. Ce qui retient Nicolas c'est la peur de l'instabilité financière et le possible éloignement de sa famille.

Yannick ne voit plus que très peu son fils de 15 ans. Depuis un an et un épisode maladroit, l'ex-femme de Yannick n'accepte plus que père et fils ne se voient plus d'une heure. Yannick est malheureux de cette situation.

Sophie travaillait dans la recherche génétique. Et c'est une maladie génétique qui lui a fait perdre la vue en 2018. Bien qu'elle se soit bien adaptée à sa cécité, Sophie a le sentiment de ne plus avoir de valeur, sentiment entretenu par l'attitude désagréable de sa famille.

Louisette, Michel et Thérèse ont souhaité soutenir Sophie en direct à l'antenne.

Franck est avec son épouse depuis une trentaine d'années. Ils s'entendent toujours très bien mais Franck sent que sa femme s'est éloignée de lui. Cela a débuté lorsqu'il a vécu une période de chômage. Comme si cela avait cassé quelque chose entre eux.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Caroline Dublanche :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous sur notre page Facebook