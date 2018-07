publié le 27/04/2018 à 19:20

Les usagers de la SNCF se préparent à un nouveau week-end de galère. C'est en effet ce 28 et ce 29 avril qu'a lieu la prochaine séquence de grève, en plein retour de vacances ou départ de week-end prolongé pour le 1er mai. Mais Matthias Vicherat, directeur général adjoint de la SNCF et invité de RTL Soir ce vendredi 27 avril, a souhaité se montrer rassurant.



"Il y avait 48% de grévistes au premier jour de la mobilisation contre 28% pour demain. Et cette baisse sensible concerne aussi bien les conducteurs, qui sont pour la première fois moins de 50% à faire grève, que les contrôleurs (37%) et les aiguilleurs (18%). Il y a une baisse assez nette de la mobilisation", constate le numéro 2 de la SNCF. Matthias Vicherat a également annoncé que le trafic serait assuré à 56% en Ile-de-France, là où les usagers pâtissent le plus de la grève.

Enfin, il a aussi développé la politique de remboursement concernant les TER. "En lien avec les régions, nous avons annoncé un remboursement de 50% pour l'abonnement TER du mois d'avril qui sera impacté sur l'abonnement de juin, qui sera donc 50% moins cher", a-t-il expliqué, insistant sur le caractère "exceptionnel" du geste opéré par la SNCF.