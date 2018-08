Gare Montparnasse : la SNCF assurera tous ses TGV vendredi

et AFP

publié le 02/08/2018 à 16:26

La SNCF indique ce jeudi 2 août qu'elle prévoit de faire circuler tous les TGV prévus au départ et à l'arrivée de Paris Montparnasse vendredi 3 août, une semaine après l'incendie d'un transformateur qui a privé la gare et son centre de maintenance de courant.



"Les opérations de maintenance des rames TGV ont repris progressivement depuis (le retour de l'alimentation électrique haute tension) lundi soir. Tous les TGV sont désormais disponibles pour assurer un trafic normal à l'occasion de ce nouveau week-end de départs en vacances et de retours", a expliqué la SNCF dans un communiqué.

Les ministres Nicolas Hulot (Transition écologique) et Élisabeth Borne (Transports), ont lancé une mission d'enquête sur les conditions d'alimentation de la gare Montparnasse, pour comprendre les circonstances de l'incident et surtout éviter qu'il se reproduise.