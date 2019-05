publié le 08/05/2019 à 07:00

Malgré les qualifications et les entretiens, laisser son enfant chaque jour de la semaine entre les mains d’une inconnue, ce n’est pas simple, ce n’est pas naturel, ce n’est pas sécurisant...Et quand on entend des histoires de nounous maltraitantes, c’est carrément effrayant. L’idée est donc tentante de cacher un micro ou une caméra afin de s’assurer que tout se passe bien...Faut-il espionner la nounou de nos enfants ? Comment réussir à faire confiance ? Quels signes peuvent alerter ? Et quels signes peuvent rassurer ?

Invitées

- Isabelle Pailleau, psychologue et thérapeute familiale

- Jessica Cymerman, journaliste, blogueuse, co-fondatrice de "Youpies" et co-fondatrice de la chaîne Youtube "Mam's"

