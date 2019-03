Farida Hamiche : La victime oubliée ?

publié le 07/03/2019 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Une émission spéciale de l’heure du crime, à l’occasion de la publication du livre de la journaliste Patricia Tourancheau, « Le Magot », où elle raconte en détail comment le tueur en série Michel Fourniret a assassiné l’épouse d’un ancien co-détenu pour s’emparer du Trésor du fameux Gang des Postiches.



Farida Hamiche a été pendant 30 ans une victime oubliée de l’affaire Fourniret. Assassinée en avril 1988 avec la complicité active de Monique Olivier, on n’a jamais retrouvé son corps. On pouvait espérer en apprendre un peu plus au cours du procès de novembre dernier, qui s’est terminé par une nouvelle condamnation à perpétuité pour Michel Fourniret, et 25 ans de réclusion pour Monique Olivier. Mais on n’en sait toujours pas plus.



Patricia Tourancheau qui avait révélé en juillet 2004 à la Une de Libération que Michel Fourniret avait pu s’acheter un château dans les Ardennes avec le butin du gang des postiches, va nous raconter ce soir que derrière ce fait divers sordide, il y avait une vraie et belle histoire d’amour entre Farida et Jean-Pierre Hellegouarch, un voyou braqueur de banque, encore inconsolable aujourd’hui d’avoir provoqué la mortelle rencontre entre sa jeune épouse et le couple de prédateurs diabolique dont la liste des victimes continue encore à s’allonger chaque année.











Nos invités

Patricia Tourancheau, journaliste spécialiste des affaires judiciaires et du Gang des Postiches, son livre « Le magot » sort jeudi aux Editions du Seuil.