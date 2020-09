Face aux épreuves, comment développer sa résilience ?

publié le 08/09/2020 à 05:55

La vie n’est pas toujours tendre et les épreuves qui la jalonnent frappent parfois dès l’enfance. Si les traumatismes qui en découlent laissent une empreinte indélébile, ils n’empêchent pas certains d’entre nous de se relever, d’avancer et de s’épanouir malgré les difficultés que peuvent être le deuil, la maladie, une séparation, un accident ou encore une agression…

Mais pour d'autres, les obstacles de la vie marquent à jamais et rendent impossible une vie normale, car pour certains la résilience semble impossible à atteindre. Mais peut-on tous être résilients ?

On est fait pour s'entendre fait le point, et se demande aujourd'hui quelles sont les clés pour développer sa résilience.



Invités

- Flavia Mazelin, journaliste spécialisée en psychologie et développement personnel à Psychologies Magazine.



- Ilios Kotsou, Docteur en psychologies et Maître de conférences à l'Université Libre de Bruxelles.



