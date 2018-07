publié le 29/03/2018 à 23:48

Le doyen et un professeur de la faculté de droit de Montpellier ont été mis en examen jeudi 29 mars dans l'enquête sur les violences survenues il y a une semaine dans l'établissement. Les deux hommes ont été relâchés et placés sous contrôle judiciaire. Sophie Mazas, présidente de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) regrette que la justice ne soit pas allée assez loin. "C'est totalement insatisfaisant de voir que ces personnes ont été libérées. C'est même effrayant", fustige l'avocate.



Sophie Mazas s'indigne particulièrement du sort réservé à l'enseignant Jean-Luc Coronel. Selon elle, de nombreux témoignages indiquent que cet homme, en "violence de récidive" et "directement lié" au groupuscule d'extrême droite la Ligue du Midi, a "pris contact" avec le groupe qui a fait irruption dans l'amphithéâtre de la fac pour déloger les étudiants. "Ça me paraîtrait logique que cette personne ne soit pas juste placée sous contrôle judiciaire", cingle-t-elle.

Risques de pressions

D'autant que les témoins auraient, selon elle, peur de pressions éventuelles. Car "même si [Jean-Luc Coronel] est suspendu, on sait que la faculté est un petit milieu et que les pétitions de soutien à ces enseignants circulent". Il paraît donc "complètement inenvisageable que ces personnes n'usent pas de leur influence".

Sophie Mazas s'étonne également des déclarations du parquet, selon qui aucun autre indice ne viendrait mettre en cause d'autres membres du personnel de la faculté. "C'est surprenant, je pense que le parquet n'a pas accès aux réseaux sociaux", raille-t-elle, avant de faire état des nombreuses "vidéos qui circulent sur internet". Des images qui permettent selon elle d'identifier de nombreux auteurs présumés des troubles.