Expatriation : pourquoi rêve-t-on de vivre ailleurs ?

publié le 10/03/2020 à 05:55

Près de 21% des Français ont l’intention de s’installer à l’étranger et plus de 2 millions ont déjà sauté le pas. Des chiffres qui montrent l'engouement autour de ce phénomène et qui donnent des idées de projets à certains ! Pourtant, « partir, c'est un arrachement, une manière d'amputation. Rompre, c'est une violence. Dans l'expatriation, on perd nécessairement une part de soi. » a écrit Philippe Besson. Alors, pourquoi certains d’entre nous rêvent-ils de vivre ailleurs ? Qu’est-ce que les autres pays auraient de plus que la France ?

Invité.e.s

- Christina Gierse, rédactrice en chef du site Focus RH et journaliste spécialisée expatriation pour Studyrama



- Emilie Devienne, coach accréditée et auteure