Euthanasie : "C'est un sujet de société à mettre en avant", plaide Yves Jégo

publié le 28/02/2018 à 19:02

"Il convient de donner aux malades en fin de vie la libre disposition de leur corps", plaide un collectif de 156 députés dans les colonnes du Monde ce 28 février 2018. Ces parlementaires veulent que l'actuelle législation sur la fin de vie, encadrée par la loi Claeys-Leonetti, évolue et octroie une réelle "liberté de mourir" aux personnes en fin de vie, publie le quotidien du soir.



Parmi ces signataires, Yves Jégo, député de Seine-et-Marne et vice-président UDI de l'Assemblée nationale. Invité de RTL Soir ce mercredi 28 février, Yves Jégo juge que "c'est un sujet de société" à mettre sur le devant de la scène. L'élu compare la situation actuelle à celles de femmes qui avaient recours à des "faiseuses d'anges" avant la légalisation de l'IVG. Concernant la fin de vie, jusqu'à "4.000 décès par an sont provoqués par le médecin, dans des conditions qui ne sont pas suffisamment encadrées", assure-t-il au micro de RTL.

Et Yves Jégo s'appuie sur l'opinion des Français, majoritairement favorable à une évolution libérale de la législation actuelle. Ils seraient 89%, selon un sondage réalisé par La Croix au début du mois de janvier 2018.

Sur les 159 signataires de la tribune publiée dans Le Monde, 122 appartiennent à La République En Marche. "Si 40% du groupe majoritaire n'arrivent pas à faire inscrire un projet de loi à l'ordre du jour, cela voudrait dire que le Parlement ne sert à rien. Qu'on ouvre ce débat et que le Parlement prenne ses responsabilités. (...) Moi, je dis à mes amis de La République En Marche, un peu de courage !" exhorte le vice-président du Palais Bourbon.