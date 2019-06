Euromillions : les résultats du tirage du vendredi 14 juin

publié le 14/06/2019 à 22:30

Le jackpot n'a pas été décroché ce vendredi 14 juin. Pour décrocher la cagnotte mise en jeu, il fallait jouer la combinaison suivante : 1 - 13 - 30 - 31 - 39 ainsi que les deux étoiles chance 2 et 7.



Six joueurs en Europe ont trouvé les cinq bons numéros et une étoile chance. Ils remportent 174.015, 20 euros. En France, ce sont quatre joueurs qui ont trouvé les cinq bons numéros et empochent 20.265 euros et ils sont huit à avoir choisi les quatre bons numéros accompagnés des deux étoiles, ils raflent donc 3.398,40 euros.



Le code My Million gagnant est le : CW 580 6268

Le prochain tirage de l'Euromillions se déroulera mardi 18 juin, avec une cagnotte de 24 millions d'euros en jeu.