Est-il possible de ralentir le rythme de notre quotidien ?

Prendre son temps et instaurer des moments de pause dans un quotidien bouillonnant ne va pas de soi, surtout lorsque l'on nous incite à devenir multi-tâches et gérer plusieurs choses simultanément. L'anticipation, le stress, la pression, les attentes nous empêchent de profiter pleinement du moment présent. L'idée de ralentir la cadence peut paraître fantasque, elle est cependant essentielle. Depuis quelques années, le mouvement Slow Life nous invite à ne plus nous précipiter. En quoi consiste cette pratique ? Quels en sont les bienfaits ? Comment trouver du temps pour soi ?

- Diane Ballonad Rolland, coach professionnelle certifiée, consultante et formatrice en Gestion du temps et équilibre de vie. Fondatrice du cabinet Temps et Équilibre et du blog "Zen & Organisée". "Le temps et moi", programme inédit de 18 séances de méditation pour se réapproprier son temps conçu pour et avec l'app "Méditer avec Petit Bambou", auteure de Magical Timing, l’art de retrouver du temps pour soi (2017, Rustica Editions) et Trois mois pour atteindre mon objectif (Editions SOLAR, à paraître le 30 août)





- Gilles Vernet, ancien financier devenu instituteur ; auteur du film documentaire "Tout s'accélère" (toutsaccelere.com), sorti en livre aussi

