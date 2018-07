publié le 30/05/2017 à 16:23

La France va-t-elle connaître une pénurie d'essence ? La grève des transporteurs en camions-citerne de matières dangereuses, lancée vendredi 26 mai à l'appel de la CGT, provoque quelques désagréments pour les Français. Quatre jours après le début de la contestation, les conséquences augmentent dans les stations-service.



Cependant pas de panique à l'heure actuelle car le mouvement demeure assez limité. Ainsi ce mercredi 31 mai au matin, plus de 800 stations connaissaient certaines difficultés. Dans le détail, 422 stations se trouvent en pénurie partielle et 420 stations en pénurie totale sur les 10.837 stations-services répertoriées en France métropolitaine. Si la région Île-de-France et les alentours sont la zone la plus impactée, l'ouest de la France commence également à être concerné par cette mobilisation des transporteurs.

Pour tout savoir de la pénurie d'essence, le site "mon essence" a mis en place une carte interactive. Ainsi les stations-service qui connaissent certaines difficultés d'approvisionnement sont répertoriées en temps réel en ligne. Un dispositif qui fonctionne notamment grâce à la participation et aux indications des automobilistes qui peuvent ainsi donner leurs informations directement sur l'application en question.