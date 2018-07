publié le 27/10/2017 à 18:14

L'intérim est marqué par une croissance à deux chiffres. Selon le dernier baromètre de Prism'emploi rendu public le jeudi 26 octobre, les effectifs sont passés d'une augmentation de 8,3% en août à 12% en septembre 2017.



Dans l'industrie, le secteur principalement concerné par le travail temporaire, la hausse est de 12,6%. C'est le secteur des transports qui connaît la plus forte hausse avec 20%.

En ce qui concerne les qualifications, les cadres ont de plus en plus recours à l'intérim. Les cadres et les professions intermédiaires connaissent une augmentation de 15,9%, les employés suivent (+14,3%), enfin, les catégories d'ouvriers non qualifiés (+13,2 %) et les ouvriers qualifiés (+8,5 %) sont également en hausse. Les ouvriers non qualifiés restent la catégorie la plus concernée par le travail temporaire.



Des disparités selon les régions

"Même si le phénomène (de hausse, ndlr) est général, il existe de grandes disparités régionales", souligne François Roux, président de Prism’emploi. Toutes les régions voient leur effectif intérimaires en hausse. Les principales régions concernées sont la Bourgogne - Franche-Compté (+21,7%), la Bretagne et le Grand-Est (+17,7% pour les deux régions).



Le phénomène est principalement dû à la filière agroalimentaire et les bassins d'emploi industriels installées dans ces territoires. Or l'Île-de-France connaît une faible recul de 0,6%. L'activité se fait en majorité par des sociétés de commerce en ligne, qui utilisent massivement les transporteurs et préparateurs de commandes ou caristes.