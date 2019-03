Emoticônes : que disent-ils de nous ?

publié le 18/12/2018 à 07:00

Ils font partie de notre quotidien, ils ponctuent ou agrémentent nos textos et messages sur les réseaux sociaux et se suffisent parfois à eux-mêmes : on ne peut plus se passer des émoticônes, véritable outil intergénérationnel ! Du smiley en passant par le cœur, les personnages, les drapeaux, les animaux et objets en tout genre, qu’est-ce que leur utilisation révèle de nous ? Un dessin vaut-il mieux qu’un long discours ? Est-ce un véritable langage ? Sont-ils un reflet de la diversité de notre société ?

Invités

- Thu Trinh-Bouvier, experte de la communication digitale, responsable éditorial et contenus digitaux à la Direction de la Communication du Groupe Aéroports de Paris, auteur de Parlez-vous Pic speech- La nouvelle langue des générations Y et Z (Editions Kawa)

- Antoine Lannuzel, journaliste et rédacteur en chef du magazine We Demain.

Parlez-vous Pic speech- La nouvelle langue des générations Y et Z

