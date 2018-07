Des salades et des plantes aromatiques qui poussent dans des containers

publié le 30/09/2016 à 07:54

Le projet de Fabien Persico est de créer des fermes urbaines en faisant pousser des salades et des plantes aromatiques au cœur des villes. Dans son container de 13 mètres carrés, qu'il appelle une Farmbox, il va pratiquer la culture bioponique. Les légumes ne poussent pas dans la terre mais dans un substrat, sans aucun produit chimique, sous des lampes LED qui reproduisent la lumière naturelle. L'eau est dépolluée par des ultra-violets et l'irrigation est régulée par des capteurs.



Aujourd'hui, Fabien est en train d'aménager son premier container. Il sera opérationnel dans une quinzaine de jours. Il y fera pousser près de 8.000 plantes sur plusieurs étages. Le concept de Fabien, c'est de fournir aux commerçants et aux restaurateurs des salades et plantes aromatiques fraîches qu'il livrera à bicyclette dans un rayon de 2 ou 3 kilomètres moins d'une heure après leur récolte. De la production à la livraison, son commerce n'aura aucun impact environnemental.



Une Farmbox mise au point par Fabien Persico Crédit : www.facebook.com / Urban Farm

Sa première Farmbox sera installée dans l'enceinte du centre culinaire de Rennes pour fournir les trois restaurants qui s'y trouvent. Il leur livrera des salades et des bouquets de plantes aromatiques avec du basilique, de la menthe et de la ciboulette.

Bien sûr, les coûts de production des légumes sont plus élevés que ceux de l'agriculture traditionnelle. Mais au bout du compte, puisqu'il n'y a aucun intermédiaire (pas de centrale d'achat), les salades de Fabien Persico devraient être au prix du marché.