publié le 04/09/2018 à 08:20

Et si la démission de Nicolas Hulot avait créé un électrochoc ? Certes pas au sein du gouvernement, car on attend toujours la nomination du successeur de l'ex-présentateur d'Ushuaïa, mais surtout au sein de la société civile. Les initiatives se multiplient, de même que les appels à sauver la planète.



Parmi ces initiatives, on retiendra la campagne #OnPrendLeRelais sur les réseaux sociaux, qui incite les personnes à se filmer et à partager leur engagement pour la planète. "Nous sommes quelques amis, outrés et désemparés par l'annonce et les propos de monsieur Hulot, à avoir décidé de bouger et de faire entendre la voix des citoyens", raconte Alexandra Romano, à l'origine du mouvement.

"Il est temps qu'on prenne nos responsabilités, qu'on s'engage", martèle-t-elle. La démission de Nicolas Hulot aura été "un vrai électrochoc". "On pensait vraiment que ce ministre aux manettes pourrait faire avancer les sujets", regrette-t-elle.