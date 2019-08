De quoi avons-nous besoin pour être heureux ?

publié le 27/08/2019 à 07:00

Nous vivons dans un pays riche et démocratique, nous sommes libres de suivre la voie qui nous plaît et d’aimer qui l’on veut – c’est une chance - et pourtant, l’insatisfaction peut parfois prédominer...

« Le bonheur, c’est de continuer à désirer ce qu’on possède » a écrit le sage Saint-Augustin... De quoi avons-nous vraiment besoin pour être heureux ? La qualité de nos vies de Français nous rend-elle trop exigeants ? Est-il possible d’avoir le sourire aux lèvres 365 jours par an ?



Invitées

- Nicole Prieur, philosophe, psychothérapeute, auteur de L'hypnose pour tous qui va bientôt sortir en Pocket accompagné d'exercices "audio"

- Cécile Neuville, psychologue spécialisée en psychologie positive et dirigeante du Centre de Formation ZenPro

L'hypnose pour tous