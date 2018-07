publié le 27/02/2018 à 07:40

La gendarmerie élargit son terrain de jeu. La force armée lance ce mardi 27 février sa brigade numérique, une plateforme en ligne ouverte 24 heures sur 24 gérée par 20 militaires basés à Rennes. Leur mission ? Répondre en temps réel aux questions des internautes à n'importe quelle heure du jour et de la nuit via Facebook Messenger, Twitter et le portail Gendarmerie du ministère de l’Intérieur.



Les citoyens "pourront nous contacter pour toutes les questions qui ont trait à la sécurité du quotidien", explique le lieutenant-colonel Rémy Nollet. Questions relatives aux armes, à la cybermalveillance, aux nuisances en tout genre ou sur le Code de la route... Les 20 militaires, polyglottes et sensibilisés à détecter la radicalisation, ont réponse à tout. "De par leur parcours professionnel, ils sont capables de répondre à ces questions", confirme le capitaine Patrice Georget, à la tête de cette brigade 2.0.

La réponse tombe immédiatement, ou dans les 24 heures si elle demande des recherches. La confidentialité est également assurée, puisque le chat est 100% privé. "Sur Facebook et Twitter, nous ne répondons aux gens que par messages privés. Il ne s'agit surtout pas d'inciter les gens à étaler leur vie sur leur profil public", confie Rémy Nollet.

Mais attention, "la brigade numérique n'a pas vocation à traiter les urgences" et ne prend pas les plaintes en ligne, poursuit le lieutenant colonel, avant de rappeler que "le seul réflexe à avoir reste de composer le 17".