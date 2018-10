publié le 13/07/2018 à 06:50

Outre le défilé militaire et les feux d'artifices, la fête nationale est aussi l'occasion de trinquer (avec modération) et danser avec les soldats du feu. Vendredi 13 et samedi 14 juillet, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) ouvre les portes de plus de 40 casernes à Paris et dans la banlieue proche (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne).



Ces bals sont pour la plupart gratuits, bien que certaines casernes demandent une participation de 2 euros. Comme chaque année, le traditionnel "tonneau" sera tendu pour recevoir des dons, qui serviront à l'amélioration de la condition du personnel des casernes.

De 21 heures au lever du soleil (la fête se termine à 4 heures ou 6 heures du matin selon les casernes), c'est aussi l'occasion pour les pompiers et les habitants de se rencontrer en dehors des conditions d'intervention.

Pour des raisons de sécurité, les organisateurs se réservent toutefois le droit d'accès au bal.