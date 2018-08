et La rédaction numérique de RTL

publié le 07/08/2018 à 13:45

À chaque épisode de forte chaleurs, certains se ruent dans les magasins pour s'offrir un climatiseur, promesse d'une nuit fraîche et agréable. Si la canicule devrait n'être qu'un mauvais souvenir à partir de mercredi, d'autres sont à prévoir en raison du dérèglement climatique.



Par conséquent, "la consommation de climatisation sera supérieure à celle des besoins en chauffage d'ici 2060", prédit Laurence Fournaison, directrice en recherche énergétique à l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA).

Aujourd'hui, l'industrie du froid représente déjà 17% de la consommation électrique globale en France. "Il est donc urgent de s'en inquiéter et de prendre des mesures pour diminuer cette consommation", s'alarme la chercheuse.

Ce besoin croissant en climatisation impactera les fournisseurs d'énergie, qui devront être en capacité d'alimenter le pays en électricité lors des périodes de fortes chaleurs. Or l'investissement dans des réseaux de climatisation est très énergivore, prévient Laurence Fournaison. Car pour pouvoir produire du froid dans son appartement, il faut en extraire le chaud. Donc "on produit plus de chaud que de froid", s'amuse la chercheuse. C'est donc un cercle vicieux.