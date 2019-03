Avons-nous raison de faire tout un plat de nos complexes ?

publié le 21/03/2019 à 07:00

Un nez que l’on juge trop gros, une peau avec imperfections, une absence de diplômes, des rondeurs bien encombrantes, un manque de culture, une calvitie installée... : chez les autres, ce sont des petits riens mais quand on est soi-même concerné, on ne voit que ça... Les complexes, est-ce vraiment dans la tête ? Tout le monde est-il concerné ? Jusqu’à quel point peuvent-ils nous entraver ? Est-il possible de s'en délester ?

Invités

- Aurélia Schneider, psychiatre, auteure de La charge mentale des femmes... et celles des hommes : Mieux la détecter pour prévenir le burn out (Editions Larousse)

- François Lelord, psychiatre, auteur de Hector et les lunettes roses pour aimer la vie (Editions Odile Jacob)

La charge mentale des femmes... et celles des hommes : Mieux la détecter pour prévenir le burn out

Hector et les lunettes roses pour aimer la vie (Editions Odile Jacob)

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).