Avoir honte de ses parents, est-ce un sentiment normal ?

Comportement, langage, abus d’alcool, humour, schéma de pensée voire même origines sociales... : s'il n'est pas rare, surtout durant l'adolescence, que les parents embarrassent leurs enfants, le malaise peut s’installer durablement et se poursuivre des années plus tard avec le développement d'un sentiment de honte... Comment expliquer cette gêne ? Qu’est-ce qui se joue dans le regard que l’on porte sur nos parents et dans ce qu'ils nous renvoient ? Quel lien avec l'importance que l'on accorde à ce que pensent les autres ?

Invités

- Béatrice Copper-Royer, psychologue, auteure de Quand l'amour emprisonne ou Enfant anxieux, enfant peureux (Editions Poche)

- Isabelle Pailleau, psychologue et thérapeute familiale, représentation "La Nuit du Kif" le 17 février au Grand Rex à Paris

