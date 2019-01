Après 50 ans, les femmes sont-elles "foutues" ?

publié le 08/01/2019 à 07:00

Dans une société encore patriarcale, où le corps des femmes jeunes est toujours considéré comme un objet de désir, qui fait rêver et vendre (médias, marketing, publicité, cinéma, vidéos musicales, pornographie...), la question de la place des femmes seniors se pose. Les récents propos de Yann Moix, 50 ans lui-même, rappellent que le regard porté sur les femmes mûres peut encore être teinté de mépris et d'indifférence. Après 50 ans, une femme a-t-elle raté sa vie ? Pourquoi une telle sévérité ? Une évolution des mentalités, est-elle possible ?





Invités

- Axelle Tessandier, rédactrice en chef du média "Wondher", un média féministe en ligne présent à 100% sur Instagram lancé le 11 décembre dernier : @wondher

- Alix Girod de l'Ain, journaliste pour le magazine ELLE

- Vincent Cespedes, philosophe et écrivain, auteur de L'Homme expliqué aux femmes - L'Avenir de la masculinité (Editions J'ai Lu)

L'Homme expliqué aux femmes - L'Avenir de la masculinité (Editions J'ai Lu)

