publié le 28/03/2017 à 12:15

L'arbitrage vidéo pourra être utilisé ce soir lors du match amical entre la France et l'Espagne, une "première" en France.



"La communication entre l'arbitre central du match et l'arbitre assistant vidéo sera effective pendant la rencontre, avec un impact éventuel sur les décisions initiales de l'arbitre", détaille la FFF dans un communiqué.



L'assistance vidéo pourra être utilisée dans quatre situations de jeu seulement: après un but marqué, sur une situation de penalty, pour un carton rouge direct ou pour corriger une erreur d'identité d'un joueur sanctionné.



L'arbitrage vidéo n'est pas encore formellement autorisé par l'International Board (Ifab), l'organisme garant des règles du football, mais est en phase de test dans plusieurs pays.



L'Ifab doit se prononcer en mars 2018. Le président de la Fifa Gianni Infantino souhaite sa mise en place définitive pour la Coupe du monde 2018 en Russie.



L'assistance vidéo avait déjà été testée une première fois lors d'un match international, l'amical entre l'Italie et la France, le 1er septembre. L'arbitre s'en était servi à deux reprises.



"La technologie est la bienvenue dans le foot", a dit le sélectionneur d'Espagne, Julen Lopetegui, lundi en conférence de presse. "Il faut l'appliquer de manière proportionnée pour que le foot ne perde pas sa fluidité ni son charme. Il y aura toujours des polémiques, parce que l'interprétation de l'arbitrage sera toujours mise en doute, mais il est possible qu'il en sorte des choses concrètes".



La France reçoit l'Espagne ce soir au Stade de France (21h00) pour un match amical de prestige. Une rencontre à suivre en direct sur RTL.

Approuvez-vous l'arbitrage vidéo dans le football ? RTL vous invite à répondre à la question du jour.

Approuvez-vous l’arbitrage vidéo dans le football ? Oui

Non

Sans opinion