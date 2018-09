publié le 17/09/2018 à 15:30

450.000 euros. C'est la somme que veut investir, chaque année, le nouveau patron d'Air France-KLM dans l'entreprise dont il vient de prendre la tête : elle correspond à 50% de son salaire fixe. Benjamin Smith souhaite afficher sa "confiance" dans le "futur succès" du groupe, et surtout apaiser les remous provoqués par l'annonce de sa rémunération dans l'été.



En plus des 900.000 euros de salaire fixe annuel, la rémunération de Benjamin Smith pourra être complétée par des bonus liés à des conditions de performance, pour atteindre un montant maximum de 4,25 millions d'euros par an. Un plafond trois fois plus élevé que pour son prédécesseur.

"J'ai déjà fait un investissement personnel en m'installant avec ma famille en France. Aujourd'hui, j'ai décidé d'en faire un autre en investissant la moitié de ma rémunération fixe dans le capital d'Air France-KLM", a déclaré le Canadien dans une vidéo interne, adressée aux collaborateurs du groupe.

"Je m'investis parce que je pense que nous pouvons gagner sur notre marché et devenir numéro un, mais aussi parce que je veux vous montrer mon engagement", a ajouté le PDG. Benjamin Smith a pris les commandes d'Air France-KLM lundi 17 septembre, dans un contexte de fortes attentes après des mois de dialogue, sans résultat, sur les salaires avec l'intersyndicale.