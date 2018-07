publié le 22/07/2018 à 20:06

C'est pour dénoncer leurs conditions de travail que des employés des sociétés Siemens et Actemium ont lancé, le 14 juillet dernier, un mouvement de grève paralysant certaines trieuses à bagage de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle (Val-d'Oise), comme le raconte Le Parisien. Un blocage qui a touché particulièrement le terminal 2E, exclusivement utilisé par la compagnie Air France. Alors que l'affluence est particulièrement importante, en pleines vacances d'été, de nombreux voyageurs qui sont partis ou arrivés dans ce terminal n'ont toujours pas la moindre idée de l'endroit où se trouvent leurs valises.



Plusieurs milliers de passagers sont concernés par cette situation, certains ayant perdu la trace de leurs bagages depuis maintenant une semaine. Les plus remontés n'hésitent pas à faire part de leur colère et de leur incompréhension sur les réseaux sociaux. Si une petite partie des passagers touchés par ce problème ont pu remettre la main sur leurs effets, la grande majorité reste dans l'attente.

Contactée par Le Parisien, la société Aéroports de Paris déclare faire tout ce qui est en son pouvoir pour arranger les choses, en collaboration avec Air France. ADP affirme d'ailleurs travailler à l'acheminement du "petit stock" de bagages qui reste stocké dans l'aéroport. Les vacanciers, eux, ne semblent pas entièrement convaincus de la bonne volonté affichée par la direction de l'aéroport.