Accumulation : sommes-nous devenus esclaves de nos objets ?

publié le 17/05/2018 à 07:00

Bibelots (souvenirs de voyages qui deviennent des nids à poussière), petits bidules (élastiques, stylos, ruban...), jouets, cahiers d'école, vieux chargeurs, magazines, vêtements informes, échantillons de produits de beauté... : on se dit que ça peut toujours servir et on finit par entasser un tas d'objets dans nos tiroirs, placards et armoires. Plus de trois Français sur quatre reconnaissent garder des objets qu'ils ne comptent plus utiliser. Pourquoi accumulons-nous tant de choses ? Comment expliquer la difficulté à s'en séparer ? De quelle façon réussir à s’en délester ?



- Laurence Einfalt, psychologue, fondatrice de Jara, première agence de coaching en organisation personnelle, auteure de Se simplifier la vie et Le grand livre pour s'organiser (Editions Eyrolles)

- Guillemette Faure, journaliste chroniqueuse à M, le magazine du Monde, auteure de Ça peut toujours servir (Editions stock)

