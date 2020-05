publié le 23/05/2020 à 05:55

Conso : le e-commerce va t-il supplanter les achats en boutique ?

Invitée : Armelle Lévy, chef de rubrique consommation- service économique et social à RTL

Santé : Les téléconsultations vont-elles se généraliser ?

Invité : Benjamin Douriez, rédacteur en chef adjoint à 60 Millions de consommateurs

Alimentation : Tous les secrets du thé

Invitée : Christine Dattner, créatrice de mélanges de thés et écrivaine



Nous Voilà Bien ! vous accompagne chaque samedi matin de façon concrète et positive sur le chemin du "mieux être" !