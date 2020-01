publié le 11/01/2020 à 07:00

Spéciale « On passe à l’action ! »

Revendre des cadeaux de noël ratés : bonne ou mauvaise idée ?

Invité : Ronan Pensec, directeur général délégué de Cash Converters



La détox, c'est de l'intox ! Quelles recettes équilibrées cuisiner après les fêtes ?

Invitée : Angèle Ferreux-Maeght, chef et créatrice de La Guinguette d'Angèle dans le 1er, arrondissement de Paris (et bientôt dans le 9ème). Co-auteure avec Vincent Valinducq du livre- Zones Bleues (Editions First)

Comment tenir nos bonnes résolutions ?

Invité : Michel Lejoyeux, responsable du département de psychiatrie et d'addictologie Bichat-Beaujon et chef de service dans plusieurs hôpitaux parisiens. Auteur de Révélez vos supers pouvoirs - s'inspirer des médecines de nos ancêtres (Editions Le livre de Poche)

