publié le 03/07/2018 à 16:11

Les animaux aussi sont sujets aux coups de chaud. Depuis plusieurs jours, les températures avoisinent les 30 degrés en France, rendant l'air difficilement respirable surtout en ville. Une situation dont souffrent aussi les animaux de compagnie.



Hyperventilation, déambulation, regard fixe, signes de stress ou augmentation de la température (au dessus de 39,5°c) : il est important de surveiller les signes chez votre animal. Les animaux en surpoids, les animaux cardiaques, les animaux brachycéphales (à face aplatie, comme le bulldog anglais, le bouledogue français ou le carlin) sont particulièrement sensibles à la chaleur.

Un coup de chaud peut avoir de graves conséquences pour un animal, et peut même conduire à un état de choc provoquant la mort de l'animal. Pour éviter le pire, voici quelques conseils pour protéger votre animal de la chaleur.

1. Des sorties fraîches

Le mieux est de limiter le nombre de sorties quotidiennes à l'extérieur, le temps des fortes chaleurs.



Si la sortie est nécessaire, rendez-la la plus fraîche possible. Pour cela, sortez votre animal le matin ou le soir, aux moments les plus doux de la journée. Restez à l'ombre et près des points d'eau pour mouiller régulièrement votre animal.



Et évitez à tout prix l'activité physique. Privilégiez la marche à la course.

2. La pièce la plus fraîche de la maison

L'animal doit être placé dans la pièce la plus fraîche de la maison. Il s'agit de la pièce où le sol est le plus frais (le carrelage de la salle de bain par exemple), ou la plus aérée. Fermez les volets et les fenêtres pour créer de l'ombre. La climatisation ne doit pas pour autant être au maximum, au risque de provoquer des coups de froid.



Il est recommandé également de créer de l'humidité dans la maison, en utilisant des brumisateurs par exemple.



En voiture, même si les fenêtres sont ouvertes, il très dangereux de laisser votre animal de compagnie enfermé dans le véhicule. La SPA indique que celui-ci peut mourir en seulement 20 minutes.

3. De l'eau à volonté et des aliments humides

L'animal doit avoir un accès illimité à l'eau, et doit pouvoir s'hydrater facilement. Remplissez régulièrement sa gamelle ou laissez-en plusieurs pour tenir toute la journée, si vous n'êtes pas à domicile.





Les aliments humides sont également recommandés. Par exemple, privilégiez la pâtée qui a une forte teneur en eau, plutôt que les croquettes.

4. Des douches fraîches

Contrairement aux humains, les animaux suent peu, ce qui rend plus difficile la régulation de leur température corporelle. Les douches fraîches sont un bon moyen de remettre à température votre animal.



Pour les chiens, il est facile de les tremper directement dans une baignoire ou de les arroser avec un tuyau d'arrosage. Pour les chats, il est préférable d'utiliser un gant de toilette mouillé.



Attention : la différence entre la température de l'eau et la température ambiante ne doit pas excéder 5 à 6 degrés. Sinon, vous risquez de provoquer un choc thermique chez votre animal.