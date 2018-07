Peugeot retourne au Vietnam pour y vendre des scooters

publié le 27/10/2016 à 09:49

60 ans après, Peugeot fait son grand retour au Vietnam. La marque au lion va y vendre des scooters fabriqués en partie en France. Une bouffée d'air pour l'usine de Mandeure dans le Doubs. Grâce à ce nouveau marché très dynamique car avec 3 millions et demi de véhicules par an, il s'agit d'un des plus importants marchés au monde. Quatre fois l'Europe. Toutes les grandes marques de Honda à Yamaha en passant par Vespa s'y bousculent. Autant dire que pour Peugeot, l'enjeu est de taille, dans un pays où la marque n'a pas remis une roue depuis 1954. C'est à dire à la fin de l'Indochine française. Sur place, d'ici au début d'année prochaine, Peugeot compte bien commercialiser toute sa gamme dont deux modèles produits à Mandeure dans le Doubs, l'usine historique du constructeur.



Une nouvelle qui va redonner du baume au cœur aux salariés français. Voilà des années que la production patine. À Mandeure, là où Peugeot fabriquait jadis ses vélos, tout juste 10.000 unités vont y êtres assemblées cette année. La Chine, notamment, a largement pris le dessus, et le site souffre au point de comptabiliser 58 jours de chômage technique depuis janvier. Moins de deux ans après le rachat par l'Indien Mahindra, qui a repris 51% du capital, la situation inquiète. 23 millions d'euros de pertes et aujourd'hui, la production made in France ne représente plus qu'un quart des ventes. Même les modèles électriques viennent de Californie. Le Vietnam arrive donc à point nommé dans une usine où les effectifs sont passés de 1.600 à 420 salariés en un une dizaine d'années.