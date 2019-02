La moto sans l'essentiel

publié le 28/11/2018 à 09:20

Le cas d'Emmanuel



Le 28 juillet 2018, Emmanuel achète une moto d’occasion à un professionnel pour la somme de 17.895€. Il repart avec le véhicule et un simple bon de commande. En revanche, pas de facture, pas de certificat de cession et le seul talon du certificat d’immatriculation de l’ancien propriétaire en guise de carte grise provisoire. Le vendeur lui promet de revenir rapidement vers lui pour tout régulariser. Il s’engage aussi à lui changer le carter droit retrouvé abimé après être passé au lavage. Mais les semaines passent et rien n’évolue. Quand il revient aux nouvelles le 5 septembre, le vendeur justifie son retard par la chute de cheval de la personne qui lui sert d’intermédiaire dans une concession voisine. Selon ses dires, il doit lui rendre visite dans les deux jours pour débloquer les dossiers. Malheureusement, depuis, Emmanuel n’a plus de nouvelles et l’intermédiaire en question explique qu’elle n’a rien à voir avec les affaires du vendeur…...