La famille, pourquoi c’est si compliqué ?

publié le 09/12/2019 à 08:00

“Où peut-on être mieux qu'au sein d'une famille ? Partout ailleurs !” a écrit Hervé Bazin…“La famille, ce havre de sécurité, est en même temps le lieu de la violence extrême” pour Boris Cyrulnik. Deux visions bien différentes pour deux réalités : la famille, on l'aime ou on la déteste... Et parfois même les deux !

Pourquoi la famille est-elle si compliquée et intense ? Qu’est-ce qui se joue dans les moments de bonheur, dans les épreuves et les tensions ? Que racontent nos liens familiaux ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ?

Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

"On est fait pour s'entendre", le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 15h à 16h, en direct, sur RTL !



Invité.e.s

- Caroline Peneau, chef de service environnement & psychologie au Magazine Ca m'intéresse, partenaire de l’émission

- Nicole Prieur, philosophe, psychothérapeute et auteure de L’hypnose pour simplifier les relations familiales (Editions Pocket)

