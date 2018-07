Intelligence artificielle : Microsoft joue la carte de la transparence

publié le 06/07/2018 à 00:34

Microsoft a "43 ans et est en forme", selon Carlo Purassanta, interrogé sur la santé actuel du géant de l'informatique et d'internet. Avec 114 000 collaborateurs dans le monde et 1 800 en France, Microsoft a lancé dernièrement de nouveaux projets et compte bien investir le terrain de l'intelligence artificielle. "La France est l'un des pays où l'on investit le plus dans le monde", explique le patron de la branche hexagonale de Microsoft.



Il ajoute que le géant américain a souhaité construire des centre de stockage des données sur le sol français, ce qui était "important pour ses clients". Au sujet de l'intelligence artificielle, il estime que "cela va accompagner l'innovation de plein d'entreprises, mais cela arrive aussi dans notre vie personnelle". Il explique qu'il y a "besoin de pédagogie, de compétences et d'éthique" sur le sujet.

Caro Purassanta explique également que l'une des principales préoccupations de la société est que sa technologie dans le domaine de l'intelligence artificielle soit utilisée de façon "positive" par ses clients. "On a une approche très précise sur l'utilisation des données", ajoute-t-il, mettant en avant la "transparence" dont fait preuve la marque créée par Bill Gates en 1975.