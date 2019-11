Gastronomie : les secrets de nos plus grandes recettes !

publié le 02/11/2019 à 07:00

Spéciale "le bonheur à la française" !



La beauté de nos régions : peut-on être dépaysé sans partir à l'étranger ?

Invité : Jean-Sébastien Petitdemange, journaliste et animateur des Balades gourmandes avec Luana Belmondo tous les samedis et dimanches à 8h40 sur RTL. Dans La quotidienne, tous les jours à 11h45 sur France 5. Journaliste pour le Guide du Routard et co-auteur de Le grand livre du guide Michelin (Editions La Marinière)

Gastronomie Française : quels sont les secrets de nos plus célèbres recettes ?

Invité : Ruben Sarfati, chef et traiteur engagé au Rest’ici (Montreuil) et à La Source (Pantin). Retrouvez également ses produits sur le site Aepicure



Artisanat : est-ce vraiment plus cher ?

Invitée : Nicole Richard, présidente de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Val-de-Marne

