Le véhicule en sale état

Le cas de James



Le 5 juin 2018, James achète un véhicule d’occasion 6490€ chez un professionnel pour sa fille. Dès la prise en main, sa fille, Caroline, constate un problème de démarrage et d’autres défauts (autoradio défectueux, déclenchement du loquet de sécurité lors des pleins). Le vendeur accepte de reprendre la voiture pendant trois jours. Mais, à part le changement d’un filtre, il ne fait rien… Inquiète, la fille se rend dans un garage spécialiste de la marque. Elle n’est pas déçue du voyage. Car, sur place, le mécanicien relève d’autres anomalies bien plus préoccupantes. A savoir un défaut sur le volant moteur et une usure anormale des freins. Bien décidée à faire marcher la garantie légale de conformité, Caroline adresse un courrier de mise en demeure au vendeur le 19 juillet. Mais, confrontée à son refus de prendre en charge les réparations, elle se résout à organiser une expertise contradictoire le 20 septembre. En l’absence du vendeur, l’expert conclut que le moteur, les quatre injecteurs, le turbo compresseur et le kit volant moteur bi-masse sont à changer. Selon lui, ces défauts étaient bien « existants et en germe à l’achat ». Ils rendent même « impropre l’usage du véhicule ». Comme les réparations sont estimées à plus de 12.000€ !